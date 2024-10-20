Meclis'te yoğun mesai! TBMM'de bu hafta: 9. Yargı Paketi, tezkere, bütçe...

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, önümüzdeki hafta kritik gündem maddelerini ele alacak. Genel Kurul, haftalık çalışmalarına 22 Ekim Salı günü başlayacak ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmeye devam edecek.

Bu düzenleme ile kredi veren ve tüketiciler arasındaki sözleşmeler, elektronik haberleşme cihazları üzerinden kimlik doğrulama yöntemleriyle kurulabilecek. Ayrıca, doğrudan satış sistemlerine ilişkin tarafların hak ve yükümlülükleri yeniden tanımlanacak, ticari reklam ve haksız ticari uygulamalara yönelik uzlaşma yönteminin devreye girmesi sağlanacak. Yurt içinde yerleşik pazar yerlerinin rekabet gücünü artırmak amacıyla alınacak önlemler de teklifte yer alıyor.

Bunun yanı sıra, Lübnan'da Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL) kapsamında görev yapan Türk askerinin görev süresinin bir yıl daha uzatılması teklifi Genel Kurul'un gündemine gelecek.

TBMM, ayrıca 9. Yargı Paketi'ni ele alacak. Bu pakette, Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı ve İdari Yargı Ön Sınavı'nda soru sayısının 100'den 120'ye çıkarılması, Hakim ve Savcı Yardımcılığı Mülakatı'na çağrılacak aday sayısının artırılması gibi düzenlemeler bulunuyor. Trafikten men edilen araçların satış usulü ve hakaret suçlarına yönelik yeni düzenlemeler de pakette yer alacak.

Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ise 2025 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ve 2023 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerine başlanacak. Komisyonlar da çeşitli alanlarda görüşmelerini sürdürecek.