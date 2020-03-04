Meclis'te yumruklu kavga

04 Mart 2020

TBMM Genel Kurulunda CHP'nin grup önerisi görüşülürken milletvekilleri arasında kavga çıktı.

Genel Kurulda İYİ Parti'nin "özel güvenlik görevlilerinin yaşadığı sıkıntılar", HDP'nin "kadın istihdamı" ile ilgili grup önerilerinin ele alınmasının ardından CHP'nin "İdlib'deki askerler ile vatandaşların güvenliği" hakkındaki grup önerisinin görüşmesine geçildi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, öneri üzerinde yaptığı konuşmada, Orta Doğu'da yaşanan savaşların sorumlusunun ABD olduğunu söyledi.

AK Parti milletvekilleri, bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik eleştiri ve suçlamalarda bulunan Özkoç'a laf atarak ve sıraların kapaklarına vurarak tepki gösterdi.

Konuşmasını sürdürmeye çalışan Özkoç'a protesto devam ederken TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç birleşime ara verdi.

CHP ve AK Parti milletvekilleri arasında bir süre daha laf atma yaşandıktan sonra milletvekilleri birbirinin üzerine yürüdü. Çok sayıda milletvekili arasında yumruklaşmaya varan kavga çıktı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, milletvekillerini yatıştırmak için çaba harcadı. Milletvekilleri arasında bir süre de sözlü tartışma yaşandıktan sonra ortam sakinleşti.

CHP'li Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, CHP Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özkoç'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma yer verildi.

Paylaşımın video eklentisinde Özkoç'un, TBMM'de yaptığı basın açıklamasını yayımladığının tespit edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Paylaşım ve konuşma içeriğinin 5237 Sayılı TCK'nin 299. maddesinde düzenlenen Cumhurbaşkanına hakaret suçu kapsamında kaldığı değerlendirilerek 27. Dönem Milletvekili Engin Özkoç hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan resen soruşturma başlatılmıştır."

Şentop: Parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Meclis'teki yumruklu kavgaya ilişkin, "Türkiye Cumhuriyeti'ni ve Türk milletinin birliğini temsil eden seçilmiş Cumhurbaşkanı'na karşı basit, alelade hakaretlerin Meclis çatısı altında yeri yoktur. Bu bakımdan bu ifadelerle basın toplantısı yapan zatı kınıyorum. Bu, bir milletvekiline, siyasetçiye, sorumlu bir vatandaşa yakışmayacak bir tavırdır." dedi.

Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadesinde bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Altay: Saygı saygıyı doğurur

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Genel Kurul'da yer almaması ve konuşmasının yarım kalması nedeniyle, CHP Grup önerisi üzerinde Grup Başkanvekili Engin Altay konuştu.

Altay, Suriye'de, İdlib'de art arda aldıkları acı haberlerin, Mehmetçikle ilgili gelecek kaygısının, ister istemez kaygıya, gerginlik ortamına yol açtığını söyledi.

Meclis'te bu tür arbedelerin son bulmasını isteyen Altay, bunların vatandaş nezdinde hiçbir siyasi partiye artı getirmeyeceğini, Meclis'in itibarına halel getireceğini ifade ederek, "Bir şekilde ağızdan sözler çıktıktan sonra sözün esiri oluruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nın dün başlattığı, bugün süren, aslında hiç olmaması gereken, yakışmayan sözler sarf edilebiliyor. Askerimiz orada savaşırken bizim burada böyle davranmamızın kimseye hayrı yok. Sinirlerimizi törpüleyeyim, Genel Kurul'un çalışmalarına devamı gereklidir." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin ise "Biraz önce yaşadığımız olaylardan sonra hiçbir şey yokmuş gibi davranamayız. Hepimizin üzgün olduğunu biliyorum. Herkes derinden üzülüyor. Bunlara imkan vermemek lazım. Kelimelerle ifade etmek kolay ama eyleme dönüştürmek lazım." dedi.

Zengin, bazı şeylerin liderler arasında konuşulduğunu vurgulayarak, bir ülkenin cumhurbaşkanına ahlaken, edeben, hukuken, anayasal olarak söylenecek şeyler olduğunu, bu sınırları geçmemek gerektiğini söyledi.

Türkiye'nin, tarihin en zor günlerinden geçtiğini dile getiren Zengin, "En çok birliğe, beraberliğe ihtiyacımız olan zamandayız. İtiraza, eleştiriye, yöntem farklılığına evet ama usul, edep dahilinde. Herkes ağzından çıkana dikkat etmeli." diye konuştu.

Kaynak: AA