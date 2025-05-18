Meclis'te zirai don araştırması: İlk toplantı 20 Mayıs'ta

TBMM Zirai Don Olayını Araştırma Komisyonu, zirai don nedeniyle zarar gören bölgeler için alınması gereken tedbirleri içeren bir öneri paketi hazırlayacak. AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz başkanlığında 20 Mayıs Salı günü toplanacak olan komisyonda, çalışma usulü ve takvimi belirlenecek.

Korkmaz, nisan ayında birçok ili etkileyen zirai don olayının ardından hızlıca çalışmalar başlatıldığını belirterek, partilerin ortak kararıyla komisyon kurulduğunu hatırlattı. Korkmaz, toplantıda izlenecek yol haritasının belirleneceğini ifade etti.

İki aşamalı çalışma planı

Komisyonun çalışmalarını iki aşamada yürüteceklerini aktaran Korkmaz, ilk aşamada saha çalışması yaparak zarar gören bölgelerdeki üreticilerin sorunlarını dinleyeceklerini söyledi. Bu sürecin ardından elde edilen verilerin bir öneri paketine dönüştürüleceğini belirtti.

Korkmaz, ikinci aşamada ise daha uzun vadeli bir teknik çalışma ile zirai don ve benzeri afetlerde alınması gereken tedbirlerin ele alınacağını ifade etti. Bu kapsamda, mevzuat değişiklikleri, tarım sigortalarının yaygınlaştırılması ve üreticilerin bilinçlendirilmesi gibi konuların değerlendirileceğini belirtti.

TARSİM'e dikkat çekildi

Korkmaz, devlet destekli tarım sigortası sistemi TARSİM’in istenilen ölçüde yaygınlaştırılamadığını vurgulayarak, "Sistemden kaynaklanan sebepler olabilir, halkımızın sigorta bilinci bakımından etkinsizliği olabilir çünkü devlet büyük ölçüde karşılamasına rağmen bu sigortacılığın yaygınlaşmamasının başka sebepleri de olabilir, bunları masaya yatıracağız" dedi.

Kırsal kalkınma ve tarımsal güvenlik vurgusu

Korkmaz, tarımsal üretimin artık yalnızca ekonomik bir faaliyet olmaktan çıktığını ve stratejik bir güvenlik meselesi haline geldiğini belirtti. Tarımsal kalkınmanın desteklenmesinin önemine dikkat çeken Korkmaz, "Çalışmalarımız bittiği zaman sadece araştırma komisyonunun, Meclis'in raflarına girmiş bir rapor değil, bundan sonra yapılacak tarım ve kırsal çalışmalarda zemin oluşturacak güçlü, teknik, akademik ve politik niteliği olan bir rapor olmasını arzu ediyorum" ifadelerini kullandı.