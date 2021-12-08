Meclis'teki gerginlik yumruklu kavgaya dönüştü

ANKARA (DÜNYA)

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçelerinin görüşüldüğü Meclis Genel Kurulu’nda CHP ile AK Parti milletvekilleri arasında yumruklu kavga çıktı.

İçişleri Bakanlığı bütçesi üzerinde söz CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya dönerek, firari sanık Sezgin Baran Korkmaz’ın uçağına bindiğini, bununla ilgili fotoğrafların çıktığını söyledi.

CHP’li Aydın’ın bu sözleri üzerine İçişleri Bakanı Soylu, oturduğu komisyon sıralarından ‘Sahtekarca yalan söylüyorsun, sahtekarca… ’ diyerek yanıt verdi. CHP’li Milletvekillerinin, İçişleri Bakanı Soylu’nun oturduğu yere doğru yürümesi üzerine AK Parti milletvekilleri, CHP’li milletvekillerinin önüne geçti.

Bu arada gerginliğin artması üzerine AK Parti ve CHP’li milletvekilleri arasında yumruklaşma yaşandı. Bunun üzerine TBMM Başkanvekili Sadi Süreyya Bilgiç oturuma ara verdi. 45 dakika süren aranın ardından oturumu yeniden açan TBMM Başkanvekili Bilgiç, milletvekillerinden ve bakanlardan Meclisin mehabetine uygun davranmalarını isteyerek, Meclis İç Tüzüğünün hem milletvekillerini hem de Bakanları bağladığını hatırlattı.