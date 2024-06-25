Meclis'teki grup toplantısında dikkat çeken anlar... Bahçeli'den 3. Dünya Savaşı açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. Bahçeli bu kez konuşmasını Meclis kürsüsünde oturarak gerçekleştirdi. "3. Dünya Savaşı'yla ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmektedir" ifadelerini kullanan Bahçeli, "Son zamanlarda yeni bir dünya savaşı riski telaffuz edilmektedir. Türkiye'miz her türlü senaryoya göre milli güç unsurlarını tetikte tutmak durumundadır" diye konuştu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Dünya baş döndüren gelişmelerin, akılları bulandıran hadiselerin, iftira tefrit arasında gidip gelen, ihtiraslı münasebetlerin çekimi arasındadır. 3. Dünya Savaşı ile ilgili alarm zilleri çalanlara yenileri eklenmekte. Sırbistan cumhurbaşkanı ileri giderek dünyada 3,4 ay içinde büyük çatışma yaşanacağını söylemiştir. İngiliz dergi de son sayısında savaş manşetlerini atmıştır. Yeni bir dünya savaşı riski telaffuz edilmekte. Uluslararası anlaşmazlıklar, restleşmeler, hesaplaşmaklar artmakta. Türkiye'miz milli güç unsurlarını tetikte tutma durumundadır. Dünya savaşının hangi sonuçlara yol açtığı idrak etmek mümkündür.

Gerek devlet hafızasında gerek mahşeri hafızalarda her şey mahfuzdur. Toplam 59 ayrı silahlı çatışma vakası yaşandı. Türkiye'nin de aralarında olduğu 34 ayrı ülkede kanlı çatışmaların varlığından söz edilmiştir. Kategorilerde Türkiye'nin gösterilmesi haksızlıktır. Bunun nedeni Terörle mücadelemizden duyulan rahatsızlıktır. Uykularını kaçırmaya devam edeceğiz. İsrail masum Filistinli kardeşlerimizin kanını döküyor. Netanyahu Hamas ile kısmi anlaşmaya varılacağından söz ediyor. İsrail Lübnan sınırına yığınak yapması yüksek tansiyonu daha da arttırıyor. ABD'nin boş durması, uzaktan seyretmesi eşyanın tabiatına aykırıdır. Kızıldeniz'de bir ABD gemisinin Akdeniz'e yola çıkması, hareketliliklerin gözlenmesi savaş baronlarının iştahını kabartmakta. Orta Doğu'da fırtınalar kopmakta. Basra ile Kızıldeniz bölgesinde oyunlar kurulmakta. Hint Pasifik bölgesi kaynamakta ve karışmaktadır. İran'da kumar oynanmaktadır. Süleymaniye PKK üssüne dönüşüyor. Rusya başkanı Putin, Çin ziyaretinden sonra Kuzey Kore'ye gitmiş ve savunma anlaşmalarını imzalamıştır. Bu gelişmeler tedirgin ve endişeli bekleyişleri tırmandırmaktadır. Ortaya çıkan küresel denge kaybının düzeltilmesinde ihtiyaç olan diyalog arayışlarının yetersiz kaldığı, silah seçeneğinin gündeme alındığı görülmekte.

Ukrayna Barış Zirvesi'nde dağ fare doğurmuştur. Rusya'nın davet edilmediği barış zirvesi hangi akla hizmettir. Hem barış zirvesi planlayıp hem de Rusya'yı çağırmamak hayatın gerçeklerine sırt dönmek olarak yorumlanmayacak mıdır? Zirvede Türkiye'nin egemenlik hukuku yok sayılmıştır. Fener Rum Patrikhanesi'nin statüsü bellidir. İdari açıdan Fatih kaymakamlığına bağlı olmakla birlikte seçilmiş patrik Türk vatandaşıdır. Türkiye'de Konstantinopolis diye bir yer yoktur. Tam tersini iddia edenler Bizans sevdalısıdır. İstanbul'u ikinci Vatikan'a dönüştürmeye kimsenin gücü yetmez. İstanbul milli ve manevi namusumuzun timsalidir. Ekümenik kartını devreye sokanlara mukabele ve mukavemet göstereceğiz. Asla boyun bükmeyeceğiz, hakikati savunmaktan geri adım atmayacağız.

"Cumhur ittifakı kararlılıkla yoluna devam edecek"

Sarsıcı gelişmelerin ülkemize doğrudan tesir ettiğini değerlendiriyoruz. Mayası bozuk çevrelerin faal olduğunu görüyoruz. Türkiye'nin direncini kırmak sureti ile istikrar ortamını zedelemek amacı ile bir kampanya ilerlemekte. Şaibeli devrimciler, Tatlısu kurnası eski tüfekler, yozlaşmış elitler geceli gündüzlü operasyon yürütmekte. Cumhur ittifakı Türk milletinin ruh köküdür ve kararlılıkla yoluna devam edecek. Bizi çekmek istedikleri bataklıkları reddediyoruz. Kafamız milletin gündemiyle meşgul.

MHP iftira ile temellenmiş, suçlamalarla zaafa uğrayıp içine kapanırsa Cumhur İttifakı duvara toslayıp dağılırsa işbirlikçiler bayram edecektir. Onların bayramı Türkiye'nin matemidir. Sarosçu Kavala ile Demirtaş'ın serbest kalmasına, terör devletinin kurulmasına, Akdeniz'deki haklarımızın hiçe sayılmasına, bölünmenin doğal karşılanmasına tamam dersek sesimizi kısarsak bizden iyisinden Şam'da kayısı olması kaçınılmazdır. Bizi terbiye etmeye manevramızı daraltmaya çalışıyorlar. Ülkücü hareket en son 12 Eylül'de sanık sandalyesine oturtulmuş nice haksızlığa dibine kadar maruz kalmıştır.

Özgür Özel'e yanıt

Ona buna pabuç bıraksaydık, kurşunlara, bombalara, cani hesaplara düğme ilikleyip saklansaydık sorarım sizlere, şehitlerimize ne diyecektik? Birbirimizin yüzüne nasıl bakacaktık? Bazı televizyon kanalları, satılmış köşe yazarları MHP ile yatıp MHP ile kalkıyorlar. Bunlara siyaseten her türlü desteği verip sözcülüğüne talip olan CHP'nin başkanı da kale duvarlarımızı taşa tutuyor. Bu şahsın o iki kişi diyerek sistematik suçlayıp saldırdığı değerli arkadaşlarım, benim ülküdaşlarımdır ve partimizin saygın isimleridir. CHP Genel Başkanı bizim iki arkadaşımıza değil, sağında solunda yuvalanan Türkiye düşmanlarına baksa daha tutarlı, daha dengeli davranış içinde olacaktır. Bizim tek bir ülküdaşımız bile bunların alayına yetecektir.

Sinan Ateş davası açıklaması: Sadece avukatlarımız katılacak

1 Temmuz'da başlayacak cinayet davası için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, hangi iftira düzeneklerinin hazırlandığını çok iyi biliyoruz. Davamızı üç beş çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. MHP ve ülkü ocaklarını sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmediğimiz mi sanılıyor. MHP ile aşık atılamaz. 1 Temmuz'daki davaya sadece avukatlarımız katılacaktır. Bunun dışında kimse bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP'yi bir cinayet ile suçlayanlara bu can bu bedende olduğu sürece hakkımı helal etmeyeceğim, hepsiyle hem bu dünyada hem mahşerde tek tek hesaplaşacağım. Pensilvanya hukukunun değil Türkiye hukukunun geçerli olduğunu göreceğiz. Köklerini kurutmak bizim için an meselesi.

Vergi adaleti konusunda başlatılan kapsamlı çalışmayı son derece olumlu buluyor ve destekliyoruz. Dolaylı vergi payını düşürerek doğrudan vergi payını artırmak can suyu verecektir. Enflasyonda düşüş trendi başlamıştır.

Milli takımımız yarın akşam kader müsabakası olan Çekya maçında evlatlarımız ter dökecek. Yenseler de yenilseler de hepsinin gözünden öpüyorum. Ay yıldızlı formamızı taşıyan evlatlarımız Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmekte. Arda Güler evladımıza yapılan tartışmaları takip ettim; Arda'nın paylaştığı gibi Türk'e durmak yakışmaz. Futbolda yenmek de vardır yenilmek de..."