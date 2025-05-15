Medinskiy: Hedefimiz krizin temel nedenlerini ortadan kaldırmak

Rusya'nın İstanbul barış müzakerelerindeki heyet başkanı Vladimir Medinskiy, Ukrayna ile yürütülen barış görüşmelerine ilişkin yaptığı açıklamada, süreci 2022 yılında İstanbul’da gerçekleştirilen müzakerelerin devamı olarak gördüklerini belirtti.

Medinskiy, yaptığı yazılı açıklamada, “Biz müzakerelere, İstanbul’da 2022’de Ukrayna tarafından bozulan barış görüşmelerinin devamı olarak bakıyoruz.” ifadesini kullandı.

Görüşmelerde temel hedeflerinin krizin asıl nedenlerini ortadan kaldırmak olduğunu vurgulayan Medinskiy, “Ukrayna ile müzakerelerdeki hedefimiz, krizin temel nedenlerini ortadan kaldırarak uzun vadeli barışı sağlamak.” değerlendirmesinde bulundu.

İstanbul'da Mart 2022’de Türkiye’nin arabuluculuğunda taraflar arasında yürütülen müzakereler, savaşın başlamasından bu yana en kapsamlı barış girişimi olarak değerlendirilmişti. Ancak süreç daha sonra tarafların karşılıklı suçlamalarıyla çıkmaza girmişti.