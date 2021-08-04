Medipol Üniversitesi inşaatında yangın

Maltepe'de Medipol Üniversitesi'ndeki inşaat alanında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin sevk edilmesinden sonraki 14 dakika içinde söndürüldü. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ankara Yüksek Hızlı Tren Garı yanında bir binadaki inşaat malzemelerinin yandığına dair ihbarlar üzerine ekipler saat 11.21’de olay yerine sevk edildi, saat 11.27’de olay yerine ulaştı. Yangın, saat 11.35’te kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şu bilgiler verildi:

“Ankara Hızlı Tren Garı'nın yanında bulunan bir binada inşaat malzemelerinin yandığına dair gelen ihbarlar üzerine Ankara İtfaiyesi ekiplerimiz bölgeye sevk edilmiş olup yangın kısa sürede kontrol altına alınmıştır. Yangın bölgesinde soğutma çalışmaları sürdürülmektedir.”

Ankara Valisi Vasip Şahin ise sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Ankara YHT Gar binası yanındaki inşaatta izolasyon malzemelerinin tutuşması sonucu başlayan yangın itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesinin ardından kontrol altına alınmış olup; soğutma çalışmaları devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur."