Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan soruşturmalarda İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven gözaltına alındı. Güven'in teslim olmak için yurt dışından döndüğü ve havalimanında gözaltına alındığı öğrenildi.
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında İBB Medya A.Ş. Halkla İlişkiler Müdürü Elif Güven'in teslim olmak için yurt dışından döndüğü ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda gözaltına alındığı öğrenildi.
Elif Güven'in gözaltına alınmasıyla birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınanların sayısı 91'e yükseldi.