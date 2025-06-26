Mefluç nedir, ne demek? Mefluç ne anlama geliyor?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO zirvesi için Hollanda'nın Lahey kentine gitmişti. Yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren Erdoğan zirve sonrası uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. CHP içindeki kayyım tartışmaları ve Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarını değerlendiren Erdoğan, "CHP maalesef bugün mefluç olmuş halde. Şimdi bakıyorsunuz işte birileri '4 yıldan sonra ben tekrar geri dönüyorum' diyor. Bir diğerleri 'Acaba kimler gelir?' diyor." şeklinde konuştu.

Bu açıklamaların ardından vatandaşlar "mefluç" kelimesine odaklandı ve "Mefluç ne demek" sorusuna yanıt aramaya başladı.

Mefluç ne demek?

Tıbbi anlamda: Felçli, inme geçirmiş, bedeninin bir kısmı veya tamamı işlevini yitirmiş kişi.

Örnek: "Murat, kollarını iki yanına sarkıtarak mefluç gibi durdu."

Mecaz anlamda: İşlevsiz, durmuş, çalışmaz hâle gelmiş, işlemeyen (sistem, kurum vb.).

Örnek: "Müessese mefluç halde."