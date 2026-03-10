Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok? 10 Mart Salı TRT 1 yayın akışı...
Osmanlı tarihinin en ihtişamlı hükümdarlarından Fatih Sultan Mehmed’in hayatını konu alan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisi bu akşam ekranda olmayacak. Saat 23.00'te dizinin tekrar bölümü ekrana gelecek. Dizinin sıkı takipçileri şimdi "Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok" sorusuna yanıt arıyor.
Her salı TRT'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam seyircisi ile buluşamayacak. Dizinin 72. bölümü 17 Mart salı günü ekrana gelecek. İzleyiciler hüsrana uğrarken "Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok" sorusu sıklaşmış durumda...
Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok?
Bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu maç 20.45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak. Bu sebeple Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ekranda olmayacak.
10 Mart 2026 Salı TRT 1 yayın akışı
06.53 İstiklal Marşı
06.55 Kalk Gidelim (Tekrar)
08.45 Adını Sen Koy (Tekrar)
10.00 Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.20 Seksenler (Tekrar)
14.00 Vefa Sultan (Tekrar)
15.30 Kur'an'ın Mesajı
16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Canlı)
17.45 Ramazan Sevinci
19.25 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Maç Önü
20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması
23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)
01.45 Gönül Dağı (Tekrar)
02.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)
04.30 Sahur Bereketi
06.00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif