Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok? 10 Mart Salı TRT 1 yayın akışı...

Her salı TRT'de yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam seyircisi ile buluşamayacak. Dizinin 72. bölümü 17 Mart salı günü ekrana gelecek. İzleyiciler hüsrana uğrarken "Mehmed: Fetihler Sultanı bu akşam yok mu, neden yok" sorusu sıklaşmış durumda...

Mehmed: Fetihler Sultanı neden yok?

Bu akşam Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Galatasaray sahasında Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Bu maç 20.45'te TRT 1'den canlı yayınlanacak. Bu sebeple Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölüm ekranda olmayacak.

10 Mart 2026 Salı TRT 1 yayın akışı

06.53 İstiklal Marşı

06.55 Kalk Gidelim (Tekrar)

08.45 Adını Sen Koy (Tekrar)

10.00 Kur'an'ın Mesajı (Tekrar)

10.30 Alişan İle Hayata Gülümse

13.20 Seksenler (Tekrar)

14.00 Vefa Sultan (Tekrar)

15.30 Kur'an'ın Mesajı

16.00 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Canlı)

17.45 Ramazan Sevinci

19.25 Ana Haber

19.55 İddiaların Aksine

20.00 Maç Önü

20.45 Galatasaray - Liverpool | UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Karşılaşması

23.00 Mehmed: Fetihler Sultanı (Tekrar)

01.45 Gönül Dağı (Tekrar)

02.30 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması (Tekrar)

04.30 Sahur Bereketi

06.00 Kur'an-ı Kerim Hatm-i Şerif