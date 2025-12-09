Mehmet Akif Ersoy kimdir, kaç yaşında, neden gözaltına alındı ve görevden alındı?

Libya, Yemen ve Mısır gibi bölgelerde savaş muhabirliği yapmış deneyimli gazeteci ve televizyoncu Mehmet Akif Ersoy, genişletilen uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının ardından, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) kararıyla Habertürk Genel Yayın Yönetmenliği görevinden resmen uzaklaştırıldı. Bu karar sonrası Mehmet Akif Ersoy'un hayatı merak edilmeye başlandı.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Gazeteci ve televizyoncu Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Ersoy, medya kariyerine 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak başladı.

Ardından TRT’ye geçen Ersoy, 2010’da TRT TÜRK Addis Ababa Temsilciliği’ne atandı. 2011 yılından itibaren Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi birçok kritik noktada savaş muhabiri ve TRT temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı yıl TRT TÜRK’ün Trablus ve Sana muhabirliklerini yürüttü. 2012’de Muammer Kaddafi ile ölümünden önce yapılan son röportajı gerçekleştirmesi, kariyerinin öne çıkan dönüm noktalarından biri oldu. Aynı yıl TRT’nin Kahire-Mısır Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ersoy, 2013’te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı, 2014’te TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2015 yılında “Zenga Zenga” adlı Muammer Kaddafi belgeselini hazırladı ve aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016’da Dış Politika Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni görevini üstlendi.

2017 yılında Habertürk’e katılan Ersoy, burada Manşet ve Nedir Ne Değildir gibi programları modere etti ve ana haber sunuculuğu yaptı. Bu dönemde Türkiye’nin sınır hattı başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Filistin gibi çatışma bölgelerinde sahadan haber aktarmayı sürdürdü.

2022’de Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen Mehmet Akif Ersoy’un “Tünel – Gazze’de Yaşamak” adlı bir kitabı bulunuyor.

Ersoy, Habertürk TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.