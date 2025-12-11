Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı, neden tutuklandı? Mehmet Akif Ersoy ifadesi nedir?

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ve 7 kişi daha salı günü gözaltına alındı. Dün gece saatlerinde Ersoy tutuklanırken bu olay ülke gündemine damga vurdu. Kamuoyu ayrıntıları merak ederken art arda "Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı" ve "Mehmet Akif Ersoy ifadesi nedir" sorusu geliyor.

Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı, neden tutuklandı?

Cumhuriyet Başsavcılığı, şüphelilerin uyuşturucu kullanımına yer sağladıkları, kadınlara uyuşturucu temin ettikleri ve çoklu cinsel ilişki ortamları oluşturdukları iddiasıyla tutuklanmalarını talep etti. Savcılık, dosyada kuvvetli suç şüphesi bulunduğunu ve şüphelilerin serbest kalmaları halinde delillere etki etme ihtimalinin olduğunu belirtti.

Mehmet Akif Ersoy'un henüz ifadesi ortaya çıkmadı.