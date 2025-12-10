Mehmet Akif Ersoy tutuklandı mı, neden tutuklandı? Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Uzun yıllardır Habertürk'te program sunun ve 2024'te genel yayın yönetmenliğine getirilin Mehmet Akif Ersoy dün akşam saatlerinde tutuklandı. Tutuklanma sonrası TMSF Ersoy'u görevden uzaklaştırdı. Sosyal medyada ünlü gazeteci hakkında birçok iddia ortaya atılırken "Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı" sorusu peş peşe gelmeye başladı.

Mehmet Akif Ersoy neden tutuklandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü uyuşturucu soruşturmasında, Habertürk TV Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy’un da aralarında bulunduğu dört kişi İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındı.

Toplam sekiz kişi hakkında gözaltı kararı olduğu, soruşturmanın “kullanmak için uyuşturucu madde satın alma, bulundurma ve kullanımına yer sağlama” suçları kapsamında sürdüğü bildirildi.

Mehmet Akif Ersoy kimdir?

Gazeteci ve televizyoncu Mehmet Akif Ersoy, 8 Ocak 1985’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun olan Ersoy, medya kariyerine 2009 yılında 6 News televizyon kanalında muhabir olarak başladı.

Ardından TRT’ye geçen Ersoy, 2010’da TRT TÜRK Addis Ababa Temsilciliği’ne atandı. 2011 yılından itibaren Libya, Yemen, Şam ve Erbil gibi birçok kritik noktada savaş muhabiri ve TRT temsilcisi olarak görev yaptı. Aynı yıl TRT TÜRK’ün Trablus ve Sana muhabirliklerini yürüttü. 2012’de Muammer Kaddafi ile ölümünden önce yapılan son röportajı gerçekleştirmesi, kariyerinin öne çıkan dönüm noktalarından biri oldu. Aynı yıl TRT’nin Kahire-Mısır Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ersoy, 2013’te TRT Arapça Koordinatör Yardımcılığı, 2014’te TRT İstanbul Bölge Müdür Yardımcılığı görevlerini üstlendi. 2015 yılında “Zenga Zenga” adlı Muammer Kaddafi belgeselini hazırladı ve aynı yıl Diyanet İşleri Başkanlığı’nda Ortadoğu ve İslam Coğrafyası Sorumlu Başkan Müşaviri olarak atandı. 2016’da Dış Politika Dergisi’nin Genel Yayın Yönetmeni görevini üstlendi.

2017 yılında Habertürk’e katılan Ersoy, burada Manşet ve Nedir Ne Değildir gibi programları modere etti ve ana haber sunuculuğu yaptı. Bu dönemde Türkiye’nin sınır hattı başta olmak üzere Afganistan, Libya ve Filistin gibi çatışma bölgelerinde sahadan haber aktarmayı sürdürdü.

2022’de Show TV ana haber sunucusu Pınar Erbaş ile evlenen Mehmet Akif Ersoy’un “Tünel – Gazze’de Yaşamak” adlı bir kitabı bulunuyor.

Ersoy, Habertürk TV’nin Genel Yayın Yönetmenliği görevini yürütüyordu.