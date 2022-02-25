Mehmet Ali Çelebi, Memleket Partisi'nden istifa etti

Memleket Partisi İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Çelebi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Israrlı uyarılarıma rağmen,

-"Ben" değil "biz" olamadığımızdan,

-Kuruluş ilkelerine rotasına aykırı tutum ve söylemlerden,

-Parti kurulları işletilmeyerek ortak akıl devre dışı bırkaıldığından

-Partinin büyümesi azimle devam ettirilmediğinden,

-Gençlerin dinamizmine ve heveslerine ket vurulduğundan,

-İftira üreten ve yayan, ayrımcılık yapan kişilere disiplin işletilmeyerek göz yumulmasından ötürü,

Memleket Partisi üyeliğinden istifa ediyorum.

Kurucuları arasında büyük umutlarla yer aldığım partimizin her üyesi ailemdendir. Hepsi başımın tacıdır. Azimli çalışmalarıma hepsi şahittir.

Bu istifanın ardından sorunların çözümüne vesile olması dileklerimle başarılar diliyorum."

Vekil sayısı 2'ye düştü

Çelebi'nin istifası ile Memleket Partisi'ninm Meclis'teki vekil sayısı 2'ye düştü.