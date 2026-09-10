Mehmet Ali Erbil kalp krizi geçirdi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, evinde kalp krizi geçirmesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Acil müdahaleye alınan 69 yaşındaki Erbil'in tıkalı kalp damarına stent takılırken, tedavisinin ardından taburcu edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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Mehmet Ali Erbil'in önceki gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Sabah'ın haberine göre yapılan kontrollerde 69 yaşındaki şovmenin kalp krizi geçirdiği belirlenirken acil müdahaleye alınan Erbil'in tıkalı kalp damarına stent takıldı.
Tedavisinin ardından hastaneden taburcu edilen Mehmet Ali Erbil'in sağlık durumunun iyi olduğu ve bir süre evinde dinleneceği belirtildi.
Erbil 2018 yılında da bir kalp rahatsızlığı yaşamıştı.
Kaynak: HABER MERKEZİ