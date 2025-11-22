Mehmet Ali Erbil rahatsızlandı mı? Mehmet Ali Erbil'in hastalığı ne?

Sunucu ve oyuncu Mehmet Ali Erbil, kaçış sendromunun yeniden etkisini göstermesi nedeniyle evinde rahatsızlandı.

Erbil'e evinde müdahale edildi

Eve çağrılan doktorun yaptığı müdahalenin ardından Erbil’in dinlendiği ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Kaçış sendromu nedir?

Kaçış sendromu, damarlardaki en küçük yapılar olan kılcal damarların (kapillerin) aniden geçirgenleşmesi sonucu kan plazmasının damar dışına sızmasıyla ortaya çıkan nadir ve ciddi bir hastalıktır. Hayati risk taşıyan bir durumdur. Ani başladığı için acil müdahale gerektirir.