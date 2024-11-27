Mehmet Ali Erbil'in ev hapsine yönelik yeni karar açıklandı

İnsanları yasa dışı bahse teşvik ettiği iddiasıyla 3 yıla kadar hapsi istenen Mehmet Ali Erbil hakkında çıkan ev hapsi kararı kaldırıldı.

'Konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbir kararı' kaldırılan ve 30 Aralık’ta yargılanmasına başlanacak olan Erbil'in, mahkeme gününe kadar her pazartesi günü en yakın kolluk noktasında imza vereceği öğrenildi.

Hakim karşısına çıkacaklar

Aynı operasyonda gözaltına alınan ve hakkındaki 'ev hapsi' şeklindeki adli kontrol tedbirinin kaldırıldığı bir diğer isim olan Serdar Ortaç'ın yargılanmasına 24 Aralık tarihinde başlanacak.