Mehmet Aydın'ın avukatından açıklama

Çiftlik Bank davasının bir numaralı sanığı, kırmızı bültenle aranan Mehmet Aydın, Türkiye'ye getirildi. 'Tosuncuk' lakabıyla tanınan Aydın, teslim olduğu Brezilya'dan Türkiye'nin talebi üzerine sınır dışı edildi.

İstanbul'a dün gece saatlerinde getirilen Aydın, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Aydın'ın ilk sorgusu İstanbul Havalimanı'ndaki nöbetçi savcılıkta yapılırken, başsavcılık hakkında 4 gün gözaltı süresi verdi.

Aydın, daha sonra İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü ve sorgusu için özel bir ekip oluşturuldu.

Mehmet Aydın: Ailemle sorun yaşadım

TRT Haber'de yer alan bilgilere göre, Aydın ifade öncesi görüşmesinde "Ailemle sorun yaşadığım için teslim oldum" dedi.

Aydın'ın ayrıca borcu kadar alacaklarının da olduğunu, borçlarının büyük bir kısmını ödediği ve ödemeye devam edeceğini söylediği iddia edildi.

Avukatı iddiaları yalanladı

Aydın'ın avukatı Fatih Kuş ise müvekkilinin henüz ifade vermediğini belirterek, 'aile baskısı nedeniyle teslim oldu' iddialarını yalanladı.

NTV'nin aktardığına göre ifade öncesi herhangi bir açıklama yapılmayacağını söyleyen Kuş, "Henüz ifade vermedi, ifadesinde hepsine açıklık getirecek zaten. Sonrasında basın açıklaması yapacağız" ifadelerini kullandı.

İfade işlemlerine yarın başlanacak

Diğer yandan gözaltındaki Aydın'ın ifade işlemlerine henüz başlanmadığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan yerleşkesinde öğle saatlerinde, 3 avukatıyla bir görüşme gerçekleştiren Aydın'ın ifadesinin, yarın sağlık kontrolünün ardından alınmaya başlanacağı bildirildi.

Öte yandan Aydın'ın yanında getirdiği evrakların incelenmesinin de devam ettiği belirtildi.

75 bin yıla kadar hapis istemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Çiftlik Bank sisteminin kurucu ve yöneticilerine ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında 7'si firari, 11'i tutuklu 48 şüpheli hakkında iddianame hazırladı.

İddianamede, 3 bin 762 kişi "müşteki" olarak yer alırken, aralarında Mehmet Aydın'ın da bulunduğu ve suç örgütü ele başı olduğu iddia edilen 18 sanık hakkında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "bilişim sistemlerini araç olarak kullanmak suretiyle nitelikli dolandırıcılık", "ticari şirketlerin faaliyeti kapsamında nitelikli dolandırıcılık", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarından 22 bin 580'er yıldan 75 bin 260'ar yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

20 sanığın yargılanması devam ediyor

Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren dava sürecinde, 48 sanıktan dosyası ayrılan 18'inin beraatine karar verildi.

Yargılama, sanıklar Mehmet Aydın, ağabeyi Fatih Aydın, Cengiz Samur ve Osman Naim Kaya'nın da aralarında bulunduğu 4'ü firari 20 sanık yönünden dava ediyor.

Sanıkların yargılandığı dava, Anadolu 6. Ağır Ceza Mahkemesince 14 Eylül'de görülecek.