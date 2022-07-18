Mehmet Balduk’a kendi adını taşıyan salondan veda

Muğla'nın Datça ilçesinde dün gün kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Balduk için KMTSO’da kendi adını taşıyan meclis salonunun önünde bir tören düzenlendi. İş dünyası temsilcileri, Balduk’un sevenleri ile birlikte törende, aynı zamanda KMTSO’nun Yönetim Kurulu Üyesi de olan kızı Nazlı Ceylan Balduk Kurtul ve oğlu Nazar Tekstil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Emre Balduk da yer aldı. Törende KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Şahin Balcıoğlu bir konuşma yaparak, Balduk'un hayatının en verimli dönemlerini odanın geleceği için çalışarak geçirdiğini belirtti. Balcıoğlu, “Yol arkadaşım, sırdaşım, ağabeyimdi. Ömrünü, Kahramanmaraş'ın daha iyi bir yer olması için vakfetmiş bir insandı. Onu buradan, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’ndan uğurlamak istedik. Şüphesiz ailesi ve çocukları onun her şeyiydi. Ancak onları bile göremeden günlerce burada çalıştığı oldu. Şimdi buradan kendisine veda ediyoruz” dedi.

Balduk'un naaşı daha sonra tarihi Ulu Cami'ye getirildi. Cenazeye TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, Devlet eski Bakanı Ali Doğan, Milli Savunma eski Bakanı İsmet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Türk Parlamenterler Birliği Başkanı Nevzat Pakdil, milletvekilleri Ahmet Özdemir, Celalettin Güvenç, Nejat Koçer, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Kahramanmaraş Ticaret Borsası Başkanı A.Duran Balsuyu, Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Sanko Holding Onursal Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, Sanko Holding Yönetim Kurulu Başkanı Adil Konukoğlu, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, iş insanları ve sevenleri katıldı. İş dünyasının bir araya geldiği cenazenin ardından Balduk'un naaşı, Şeyhadil Mezarlığı'nda aile kabristanına defnedildi.