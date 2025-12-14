Mehmet Çevik'in dilinden düşmeyen 'heralde' kelimesi patentlendi

Bursa'da yaklaşık 700 kadının katılımıyla düzenlenen kadınlar matinesi, sahnede yaşanan sıra dışı bir sürprizle gündeme geldi. Gecede sahne alan ünlü sanatçı Mehmet Çevik'in performansının yanı sıra, kendisine hediye edilen "heralde" kelimesinin patenti etkinliğin en çok konuşulan anlarından biri oldu.

Sevilen şarkılarıyla salonu dolduran davetlilere keyifli anlar yaşatan Çevik, konser sırasında yapılan anonsla şaşkınlık yaşadı. Sanatçının eşi Gizem Çevik, Mehmet Çevik'in yıllardır sahnede, günlük yaşamında ve röportajlarında sıkça kullandığı "heralde" kelimesini 10 yıllığına patentlettirdiğini açıkladı. Sürpriz, salonda alkış ve kahkahalarla karşılandı.

"Benimle özdeşleşmiş bir kelimeydi"

Konser sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Mehmet Çevik, yaşadığı şaşkınlığı gizleyemedi. Çevik, "Gerçekten şok oldum. Benimle özdeşleşmiş bir kelimeydi. Sahnede, evde, her yerde ‘heralde' diyorum. Eşim bunu düşünmüş ve bana böyle sıra dışı bir hediye almış. Artık bu kelimenin patenti bende. Buradan herkese açıkça söylüyorum; bu isimle marka açan olursa direkt dava açarım" sözleriyle dikkat çekti.