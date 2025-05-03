Mehmet Emin Karamehmet'in gelini Konuşanlar'a konuk oldu: Hasan Can Kaya ile bağış diyaloğu olay yarattı

Bir dönem Forbes'un en zenginler listesinde yer alan, Turkcell ve Digiturk gibi dev markaları kuran Çukurova Holding'in sahibi Mehmet Emin Karamehmet'in gelini Sedef Karamehmet'in yapmak istediği bağış miktarı gündem oldu.

Mehmet Emin Karamehmet’in oğlu Mehmet Ali Karamehmet ile evli olan Sedef Karamehmet, Hasan Can Kaya'nın Konuşanlar programına katıldı.

Programda Hasan Can Kaya, Sedef Karamehmet'i “Bugün aramızda çok zenginler var” diyerek tanıttı.

Program konsepti olarak bağış toplanan programda Sedef Karamehmetten de bağış yapılaması istendi.

5 bin lira bağış yapmak istedi

Sedef Karamehmet sadece 5 bin lira bağış yapacağını söyleyince Hasan Can Kaya, "Gerçekten ayıp. Sen 4 milyar dolara Yapı Kredi'yi sattın" dedi.

Aralarında geçen konuşmaların ardından Sedef Karamehmet Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne 50 bin TL bağış yapma kararı aldı.

Karamehmet kaza yapmıştı

Mehmet Emin Karamehmet, Ocak ayının sonunda İstanbul Etiler'de trafik kazası geçirmişti.

Aracıyla seyir halindeyken kontrolü kaybeden 80 yaşındaki ünlü iş adamı, önce kaldırıma çıktı ardından da bir bankanın ATM'sine çarptı.

Karamehmet'in sağlık durumunda ise bir sorun olmadı

Etiler'deki kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatıldı.

Mehmet Emin Karamehmet kimdir?

1 Nisan 1944'te Mersin'in Tarsus ilçesinde doğan Mehmet Emin Karamehmet, Çukurova Holding'in sahibidir. Liseyi Tarsus Amerikan Koleji ve Robert Koleji'nde tamamladı.

Forbes Dergisinin 2010 yılında açıkladığı dünyanın en zenginleri sıralamasında 4 milyar dolar ile en zengin Türk iş adamı oldu. 2011'de ise bu sıralamada en zengin 10. Türk iş adamı 2012 de açıklanan sıralamada ise en zengin 16. iş adamı oldu.

Yapı Kredi Bankası, Pamukbank, BMC, Turkcell, Superonline, Digiturk, Skyturk360, Show TV ve Akşam Gazetesi gibi birçok şirketin kurucusu olan Karamehmet, 2010 yılında Forbes dergisinin 'En Zengin 100 Türk' seçtiği iş adamı 4 milyar dolarlık bir servete sahipti.

2002 yılında sahibi olduğu Pamukbank'a TMSF tarafından el konulmuş, 2004 yılında ise diğer bankası Yapı Kredi satış sürecine girmişti. Serveti bu dönemde büyük ölçüde düşüşe uğrayan Karamehmet 2005 yılında da Turkcell hisselerinin bir kısmını borçlarından dolayı sattı.