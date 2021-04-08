Mehmet Mert yeniden İstanbul Gazeteciler Derneği Başkanı

İstanbul Gazeteciler Derneği (İGD), 2020'de COVID-19 salgınından dolayı ertelenen olağan kongresini gerçekleştirdi.

Dernek merkezinde yapılan kongrede Mehmet Mert yeniden başkanlığa seçildi.

Kongrede konuşan Mert, "Gazetecilik ayrıcalıklı bir meslek olmakla birlikte, fedakarlık gerektiren ulvi bir meslektir. Önce parayı düşünenler başka iş yapmak zorundalar. Gazetecilik gibi duruş ve tavır gerektiren mesleklerde para en son gelir akıllara." dedi. Derneğin faaliyetlerinden de bahseden Mert, "Bu güzide meslek örgütümüzün bu günlere gelmesine katkı sunan, destek veren, emek katan herkese çok çok teşekkür ediyor şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Başkan Mehmet Mert’in konuşmasının ardından faaliyet raporu oy birliği ile kabul edilirken divana sunulan tek liste ile seçimlere gidildi.

Yapılan genel kurul sonrasında 3 yıl süreyle görev yapacak İstanbul Gazeteciler Derneği yönetim kurulu şu isimlerden oluştu:

İGD Yönetim Kurulu

1- Mehmet Mert

3- Hasan Hınıslı

2- Mustafa Dolu

4- Hüseyin Çetiner

5- Celal Karali

6- Remzi Tanış

7- Müge Cesur Özmen

8- Tolga Öztürk

9- Sibel Gülersöyler

10- Emre Baktıroğlu

11- İlke Duyan

12- Aykut Kaya

13- Fatma Sarıbıyık

14- Müge Yücetürk

İGD Denetim Kurulu

1- Emin Beyaz

2- Turan İşcan

3- Osman Köse

4- Hakan Songur

5- Kemal Aydın

6- Tuncay Peker

İGD Disiplin Kurulu

1- Mustafa Küpeli

2- Kadir Çetin

3- Çetin Yılmaz

4- Zerrin Akbulut

5- Yakup Tezcan

6- Münevver Metin