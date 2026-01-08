Mehmet Murat Çalık yeniden hastaneye kaldırıldı

Lenfoma ihtimali nedeniyle ameliyat edilen ve cezaevinde kaldığı süreçte yaklaşık 25 kilo verdiği belirtilen tutuklu Mehmet Murat Çalık, sağlık sorunları nedeniyle bir kez daha hastaneye sevk edildi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik yürütülen operasyonlar kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ve İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda bulunan Çalık’ın, rahatsızlıklarının devam etmesi üzerine yeniden hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Doktorlar değerlendirme yapacak

Daha önce iki kez kanser tedavisi gören Çalık’ın, tutuklu bulunduğu süre içinde lenfoma şüphesiyle ameliyat edildiği, ardından anjiyo geçirdiği ve kendisine iki kez kemik biyopsisi uygulandığı kaydedildi.

Çalık’ın, İzmir Karabağlar’da bulunan Katip Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldüğü, biyopsi sürecine ilişkin olarak doktorların değerlendirme yapacağı bildirildi.

Çalık'ın eşi konuştu: Doktorlar kitleyi almak istiyor

Katıldığı bir canlı yayında konuşan Murat Çalık'ın eşi Zehra Çalık, "2-3 hafta önce boynundan biyopsi alınmıştı. Yetersiz gelmiş. Doktorlar kitlenin tamamını almak istiyor. Ancak bu çok riskli bir cerrahi müdahale. Çünkü şah damara yakın bir nokta. O yüzden doktorlar Murat ile bizzat görüşmek istedi. Ne karar verecekler bilmiyorum. Yüreğimiz ağzımızda biz de bekliyoruz alacakları kararı..." ifadelerini kullandı.