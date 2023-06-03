Mehmet Nuri Ersoy kimdir? kaç yaşında nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak?

Yeni kabinenin de açıklanmasıyla beraber Mehmet Nuri Ersoy'un biyografisi, yaşamı yurttaşlar tarafından merak konusu oldu. Peki Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Yaşı kaç? Nereli? Hangi bakanlıkta görev yapacak? İşte detayları...

Mehmet Nuri Ersoy kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

Mehmet Nuri Ersoy 1968 yılında İstanbul'da doğdu. Aslen Antalya'nın İbradı ilçesinden olan Ersoy; orta öğrenimini İstanbul'daki Özel Alman Lisesi'nde tamamladıktan sonra İstanbul Üniversitesi'nde İngilizce İşletme bölümünü bitirdi.

1991 yılında ikiz kardeşi Murat ile birlikte "Ersoy Turistik Servisleri" adlı turizm firmasını kurdu. 1999 yılında "Voyage Hotels Group", 2001 yılında "Didim Tur" ve 2004 yılında Atlasjet olarak bilinen havayolu şirketi AtlasGlobal'ı 2004 yılında şirket gruplarına kattı. ETSTUR ve MaxxRoyal otellerinin sahibi.

10 Temmuz 2018 tarihinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı görevine atandı.

Mehmet Nuri Ersoy evli mi?

İyi düzeyde Almanca ve İngilizce bilen Mehmet Nuri Ersoy, Pervin Ersoy ile evli ve iki çocuk babası.

Mehmet Nuri Ersoy hangi bakanlıkta görev yapacak?

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Kültür ve Turizm Bakanı olan Mehmet Nuri Ersoy, 2018'den beri sürdürdüğü görevine devam edecek.