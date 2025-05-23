Mehmet Serdar Sulukahya kimdir? Mehmet Sulukahya neden öldürüldü? Yeşilçam filmleri neler?

Beyaz Ölüm, Hülyan gibi filmlerde rol alan Mehmet Serdar Sulukahya evinde bıçaklanarak öldürüldü. Sulukahya'yı öldüren kişinin sosyal medyada tanıştığı üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P. olduğu belirlendi. Eski Yeşilçam yıldızının haberi sonrası "Mehmet Serdar Sulukahya kimdir" soruları peş peşe gelmeye başladı.

Mehmet Serdar Sulukahya kimdir?

Mehmet Serdar Sulukahya, 1 Ocak 1962’de İstanbul’da dünyaya gelmiş, Türk sinemasının Yeşilçam dönemine damga vuran oyuncularından biridir. Sinemaya olan ilgisi çocukluk yıllarında başlamış, bu tutku onu 1980’li yıllarda Yeşilçam’ın hareketli dünyasına taşımıştır.

Sulukahya, kariyeri boyunca dönemin usta isimleri Fatma Girik, Tarık Akan, Ahu Tuğba, Bulut Aras ve Nuri Alço gibi önemli oyuncularla aynı projelerde yer almıştır. "Beyaz Ölüm", "Hülyam" ve "Yakılacak Kadın" en önemli projeleridir.

Sulukahya’nın uzun yıllar Hollanda’da yaşadığı, zaman zaman da İstanbul Beşiktaş’taki evinde kaldığı bilinmektedir.

Filmleri...

Beyaz Ölüm

Hülyam

Yakılacak Kadın

Bazı Yeşilçam projelerinde de yan rollerde yer aldı