Mehmet Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Uyuşturucu operasyonunda yeni dalga... Sosyal medya fenomeni Bilal Hancı, Hürriyet Gazetesi Magazin Yazarı Mehmet Üstündağ, Abdullah Gençal ve Abdi İbrahim'in sahibi Nezih Barut'un oğlu İbrahim Barut gözaltına alındı. Bu isimler araştırılırken en çok biyografisi merak edilen kişi Mehmet Üstündağ oldu. Peki, Mehmet Üstündağ kimdir?

Mehmet Üstündağ kimdir?

Mehmet Üstündağ, magazin ve eğlence dünyasını yakından takip edenlerin uzun yıllardır tanıdığı bir isim. Gazeteciliğe Posta gazetesinde adım atan Üstündağ, zaman içinde bu alandaki deneyimini köşe yazarlığına taşıdı ve halen Hürriyet gazetesinde yazılarına devam ediyor.

Sadece yazılı basınla sınırlı kalmayan Üstündağ, televizyon ekranlarında da sıkça izleyiciyle buluştu. TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programında yaptığı yorumlarla magazin gündemini değerlendiren Üstündağ, bu alandaki birikimini farklı mecralarda paylaşmayı sürdürdü.