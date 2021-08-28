Mehmetçiğin Kabil'den tahliyesi tamamlandı
20 yıldır Afganistan'da görev Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin, Taliban'ın iktidarı ele geçirmesinin ardından başlayan tahliyesi tamamlandı.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Afganistan'daki görevini başarıyla yerine getiren Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin tahliyelerinin tamamlandığını bildirdi.
MSB'nin Twitter adresinden yapılan açıklamada, "20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize 'ülkenize hoş geldiniz' diyoruz." ifadeleri kullanıldı.
20 yıl boyunca Afganistan görevini başarıyla yerine getiren Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimizin tahliyeleri tamamlandı. Vatan toprağına dönen Mehmetçiklerimize “ülkenize hoş geldiniz” diyoruz. 🇹🇷 pic.twitter.com/L0QfwuQOQS— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 27, 2021