Melek Mosso’dan taciz ifşası: ‘Çocukluğumdan beri üç kere yaşadım’ diyerek açıkladı

Son dönemin popüler şarkıcılarından Melek Mosso, sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla, taciz ifşasında bulunan kadınlara destek çıktı.

Mosso mesajında kendisinin de bir taciz mağduru olduğunu duyurdu.

Paylaşımında arkadaşlarıyla konuşurken hemen herkesin en az bir kez tacize uğradığını gördüğünü ifade eden ünlü şarkıcı, “Çocukluğumdan beri 3 kere ben de bu durumla karşılaştım” ifadesini kullandı.

Korku ve suçlanacağı duygusu nedeniyle bazı yakınları ve terapisti hariç yaşadıklarını kimseyle paylaşamadığını anlatan Mosso, tacizi ifşa eden kadınlara destek verdi:

- Hepinizi cesaretinizden ötürü kutluyorum. Ben ki hâlâ seslendiremiyorum ve isim veremiyorum. Ki başım gelen bazı şeylerin tacize girdiğini bile ancak idrak edebiliyorum.

Ses çıkar, çünkü yalnız değilsin!

Melek Mosso mesajına şöyle devam etti:

- Sesinizi yükseltmeniz bana ve bunları yıllardır içinde tutan herkese güç ve cesaret veriyor. Susmayın! El ele bu berbat travmaları iyileştirip, bu korkunç insanları toplumdan dışlayacağız. Öyle ya da böyle artık zarar gören kadınların değil, zarar veren erkeklerin isimleri ayyuka çıkacak. Bütün kız kardeşlerime sıkı sıkı sarılıyorum. Ses çıkar. Çünkü yalnız değilsin.