Melih Gökçek hakkında soruşturma başlatıldı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı iddiaları üzerine maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla resen soruşturma başlattı.
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Bazı basın ve yayın organlarında, İbrahim Melih Gökçek hakkında yurt dışındaki şirketlere kayıt dışı para aktarıldığı yönünde öne sürülen iddialara ilişkin olarak, maddi gerçeğin ortaya çıkarılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımızca resen soruşturma başlatılmıştır."
Kaynak: Anadolu Ajansı - AA