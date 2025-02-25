Melike Şahin O Ses Türkiye'den Ayrıldı Mı? Şarkıcı Melike Şahin Kimdir?

Son dönemlerde yıldızı gittikçe parlayan şarkıcı Melike Şahin, televizyon ekranlarının en çok izlenen programlarından biri olan O Ses Türkiye'nin bu sezon jüri koltuğuna oturan isimlerden biri oldu.

Ancak, geçtiğimiz günlerde sosyal medyada Melike Şahin hakkında O Ses Türkiye yarışmasının jüriliğinden ayrıldığına dair iddialar ortaya atıldı. Şarkıcının yarışma programından ayrılıp ayrılmadığı merak ediliyor. Peki Melike Şahin O Ses Türkiye yarışmasından ayrıldı mı? İşte detaylar...

İddialar asılsız çıktı

O Ses Türkiye programının çekimlerine katıldığı söyleyen bir yarışmacı, sosyal medyada Melike Şahin'in jüri koltuğunda oturmadığını ileri sürdü. İddialar kısa sürede büyüdü.

Ancak, 22 Şubat 2025 Cumartesi günü yayınlanan bölümün ardından iddiaların asılsız çıktığı belli oldu. Melike Şahin yayınlanan bölümde jüri olarak yer aldı.

Ekranların en çok izlenen televizyon programlarından biri olan O Ses Türkiye'nin jüri koltuğunda bu sene Hadise, Gökhan Özoğuz, Beyazıt Öztürk ve Melike Şahin var.

Melike Şahin kimdir?

Melike Şahin, 18 Nisan 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Şarkıcı, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nde okuduğu sırada müzik dersleri almaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nü bitiren Melike Şahin, ardından vokalist olarak çalışmaya başladı.

Merhem, Akkor albümleri ve Deli Kan, Tutuşmuş Beraber, Geri Ver, Ortak, Kara Osman adlı tekil şarkılara imza attı.

Melike Şahin, 8 Şubat 2025 tarihinde tekrar ekranlara dönen O Ses Türkiye programının jürileri arasında yer aldı. İlk defa programda jürilik yapan Melike Şahin, izleyicilerden tam not aldı.