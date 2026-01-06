Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu testi sonucu ne çıktı? Pozitif mi?
Ünlülere yapılan uyuşturucu soruşturmasında Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu'na uyuşturucu testi yapılmıştı. Bugün iki ünlü ismin sonuçları belli oldu. Şimdi binlerce kişi "Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu testi sonuçları ne çıktı" diye soruyor.
Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu testi sonucu
Ünlü oyuncular Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu'nun alınan saç ve kan örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.
Kaynak: HABER MERKEZİ