Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu testi sonucu ne çıktı? Pozitif mi?

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonları devam ediyor. En son Melisa Döngel ile Ezgi Eyüboğlu'nun ifadeleri alınmış ve test yapılmıştı. Adli Tıp Kurumu sonuçları açıkladı. Yoğun şekilde "Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu testi sonucu ne çıktı" sorusuna yanıt aranıyor.

Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu uyuşturucu testi sonucu

Ünlü oyuncular Melisa Döngel, Ezgi Eyüboğlu'nun alınan saç ve kan örneklerinde uyuşturucu testi pozitif çıktı.