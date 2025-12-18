Melisa Döngel gözaltına mı alındı? Melisa Döngel için neden yakalama kararı çıkarıldı?

Ünlülere bir operasyon daha... Uyuşturucu soruşturmasında birçok isim gözaltına alınırken adresinde bulunamayan Melisa Döngel için yakalama kararı çıkarıldı. Vatandaşlar operasyonun ayrıntılarını öğrenmeye çalışırken "Melisa Döngel gözaltına mı alındı" sorusuna yanıt aranıyor.

Melisa Döngel gözaltına mı alındı?

İrem Sak, Danla Biliç, Aleyna Tilki, Melisa Döngel, Yusuf Güney, Mümine Senna Yıldız ve Cihan Şenözlü hakkında "uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak" suçlamasıyla gözaltı kararı verildi.

Adreslerinde bulunamayan Melisa Döngel, Yusuf Güney ve Cihan Şenözlü için arama çalışmaları devam ediyor.