'Melodili yol' Ankara'dan sonra şimdi Edirne'de! Sürücüler Mehter Marşı dinliyor

Edirne-Kırklareli kara yolunda, sürücülere farklı bir seyahat deneyimi sunan "melodili yol" uygulaması hayata geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen proje ile araçlarıyla bu güzergahı kullananlar, yolculukları sırasında Mehter Marşı eşliğinde ilerleme fırsatı buluyor.

Uygulama, yolun Söğütlüdere köyü mevkisinden geçen bölümünde bulunuyor. Edirne ve Kırklareli arasında seyahat eden sürücüler, melodinin tamamını dinleyebilmek için bu alandan 80 kilometre hızla geçmek zorunda. Belirlenen hız limitine uyulduğunda, yolun yüzeyindeki özel düzenleme sayesinde araçların lastiklerinden çıkan sesler birleşerek Mehter Marşı'nı oluşturuyor.

Melodili Yol Sistemi nasıl çalışıyor?

"Melodili yol" teknolojisi, yol yüzeyine belirli aralıklarla yerleştirilen özel işaretlemeler veya oyuklar sayesinde araçların geçişinde ses üretme prensibine dayanıyor. Bu oyuklar veya işaretlemeler, araçlar sabit bir hızla ilerlediğinde müzikal bir melodi meydana getirecek şekilde tasarlanıyor. Sürücü hızını koruduğunda, tekerleklerin oluşturduğu titreşim ve sesler birleşerek duyulması hedeflenen melodi net bir şekilde işitiliyor.

İlk olarak Ankara'da yapıldı

Bu uygulama Türkiye'de ilk olarak bu yıl mayıs ayında Ankara'da, Nallıhan-Beypazarı Devlet Yolu'nda kullanıma sunuldu.