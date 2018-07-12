Memduh Boydak'a 18 yıl hapis cezası

12 Temmuz 2018

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında yargılanan eski Boydak Holding yöneticileri hapis cezasına çarptırıldı, sanıkların holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesine (el koyma) karar verildi.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz yargılanan Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak, Murat Bozdağ ile avukatları hazır bulundu. Sanıklar Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak ise tutuklu bulundukları Sincan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Tutuksuz sanık Halit Bayhan ise ameliyat olduğu gerekçesiyle duruşmaya gelmedi.

Mahkeme heyeti tarafından son sözü sorulan sanıklardan Memduh Boydak, devlet ve millet için çalıştığını söyledi. Yaklaşık 3 yıldır tutuklu olduğunu belirten Boydak, "Terör örgütünün ne yöneticisi ne de üyesiyim. Benden teröristin T'si çıkmaz. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." dedi.

Sanıklardan Şükrü Boydak, 64 yaşında ve hasta olduğunu, daha önce etkin pişmanlıkta bulunarak bildiklerini anlattığını dile getirdi.

"Bilmeden suç işlediğim için pişmanım." diyen Şükrü Boydak, "Devletimden, milletimden ve Cumhurbaşkanından özür diliyorum. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hacı Boydak ise rahatsızlığı bulunmadığını, bu nedenle tahliyesini istemediğini kaydetti. Hacı Boydak, "Hayırseverim. Suçsuzum, beraatimi ve tahliyemi istiyorum." diye konuştu.

Mustafa Boydak da uzun bir süreç yaşandığını, yargılamalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirtti. Dava dosyasında kendisi aleyhine ifade veren kimsenin bulunmadığına dikkati çeken Boydak, "Uzun dönemdir iş hayatına dönemiyorum. Vicdanınıza göre karar vermenizi istiyorum." şeklinde savunma yaptı.

Diğer sanıklar da suçlamaları kabul etmeyerek beraatlerini istedi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan eski Boydak Holding üst yöneticisi Memduh Boydak'a "silahlı terör örgütü yöneticiliği" suçundan 18 yıl, holdingin eski yöneticileri Mustafa, Bekir, Erol ve İlyas Boydak ile Murat Bozdağ'a "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7 yıl 6 ay, holdingin eski yönetim kurulu başkanı Hacı Boydak'a aynı suçtan 11 yıl 10 ay 15 gün, eski holding yöneticisi Şükrü Boydak'a ise aynı suçtan 10 yıl hapis cezası verdi. Heyet, sanık Halit Bayhan'ın ise delil yetersizliğinden beraatine hükmetti.

9 ismin hisseleri devlete geçti

Mahkeme heyeti ayrıca sanıklar Memduh, Hacı, Şükrü, Mustafa, Bekir, İlyas, Bekir ve Erol Boydak ile Murat Bozdağ'ın, kayyum yetkilerinin devredildiği TMSF tarafından yönetilen holding ve şirketlerde bulunan hisselerinin müsaderesini kararlaştırdı.

Sanıklardan Memduh, Hacı ve Şükrü Boydak'ın tutuklu yargılandığı 9 sanıklı dava, iş adamları Hamdi Kınaş, Halit Gazezoğlu ve eski ÖSYM Başkanı Ali Demir ile örgütün sözde "il imamı" Sıtkı Baş'ın da aralarında yer aldığı 68 sanığın yargılandığı davadan ayrılmıştı.

Savcı, mütalaasında, sanıkların Boydak Holding ve bağlı şirketlerinde bulunan hisselerinin ayrı ayrı olmak üzere müsaderesi talebinde bulunmuştu.

Kaynak: AA