Memleket Partisi: Biz söyledik, siz dinlemediniz
Seçim sonuçlarını değerlendiren Memleket Partisi Sözcüsü Sayan, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” dedi.
Haber Merkezi
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Memleket Partisi Sözcüsü Prof. Dr. İpek Özkal Sayan, Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi seçim sonuçları sonrasında Twitter’dan paylaşımda bulundu.
Sayan, “Biz söyledik, siz dinlemediniz” ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanlığı yarışında, adaylıktan çekildiğini açıklayan Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, “Ben olmazsam 1. turda Erdoğan seçimi kazanıyor” ifadelerini kullanmıştı.