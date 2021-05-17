  1. Dünya Gazetesi
  2. Gündem
  3. Memleket Partisi kuruldu: MYK belli oldu
Takip Et

Memleket Partisi kuruldu: MYK belli oldu

Eski CHP'li Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

CHP'den ayrılan Muharrem İnce’nin 4 Eylül 2020’de Sivas’tan başlattığı ‘Memleket Hareketi’nin partileşme süreci tamamlandı.

İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi. Bir süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer Memleket Partisi’nde Parti Sözcülüğü görevini üstlendi. Usluer, ilk basın toplantısını parti genel merkezinde dün yaparak, Kurucular Kurulu toplantısında alınan kararları, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) görevlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi’nin en geç kasım ayına kadar ilk kurultayını yapması bekleniyor.

Partinin MYK'sı belli oldu

Genel Başkan

-Muharrem İnce

Genel Başkan Vekili

-Gaye Usluer

Genel Başkan Yardımcıları

-Hüseyin Avni Aksoy
-Özcan Özel
-Mehmet Ali Çelebi
-Serhat Galip
-Nurdan Demirbağ

Genel Sekreter Yardımcıları

-Mevlüt Dudu
-Mert Ünlü
-Yavuz Kayhan Yüreğir