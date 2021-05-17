Memleket Partisi kuruldu: MYK belli oldu
Eski CHP'li Muharrem İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi.
CHP'den ayrılan Muharrem İnce’nin 4 Eylül 2020’de Sivas’tan başlattığı ‘Memleket Hareketi’nin partileşme süreci tamamlandı.
İnce’nin kurduğu Memleket Partisi’nin kuruluş dilekçesi İçişleri Bakanlığı’na verildi. Bir süre önce CHP'den istifa eden Gaye Usluer Memleket Partisi’nde Parti Sözcülüğü görevini üstlendi. Usluer, ilk basın toplantısını parti genel merkezinde dün yaparak, Kurucular Kurulu toplantısında alınan kararları, Merkez Yönetim Kurulu (MYK) görevlendirmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Memleket Partisi’nin en geç kasım ayına kadar ilk kurultayını yapması bekleniyor.
Partinin MYK'sı belli oldu
Genel Başkan
-Muharrem İnce
Genel Başkan Vekili
-Gaye Usluer
Genel Başkan Yardımcıları
-Hüseyin Avni Aksoy
-Özcan Özel
-Mehmet Ali Çelebi
-Serhat Galip
-Nurdan Demirbağ
Genel Sekreter Yardımcıları
-Mevlüt Dudu
-Mert Ünlü
-Yavuz Kayhan Yüreğir