Memleket Partisi ve TDP'den istifa eden 66 siyasetçi CHP'ye katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) ve Memleket Partisi’nden (MP) istifa eden 66 siyasetçi CHP'ye katıldı. CHP Genel Merkezi'nde yapılan törende yeni partililere rozetleri takıldı.

Törene, CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, Genel Sekreter Selin Sayek Böke, Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Ali Öztunç katıldı.

Rozeti takılan siyasetçiler arasında, TDP Genel Sekreter Yardımcısı Gizem Bilgin, Ankara İl Başkan Vekili Alper Bilgin, Mersin İl Başkanı Savaş Pınarbaşı; MP Parti Meclisi Üyesi Özlem Kaya ile parti kurucularından Çiğdem Bayraktar Ör, Alper Karaoğlan da yer aldı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, yeni üyelere seslenerek bir konuşma yaptı. Salıcı şunları söyledi:

“Türkiye şu anda hem ekonomik hem dış politika, hem demokrasi, hem adalet, hem de toplumsal barışımız açısından zor bir dönemden geçiyor. 20 yıldan bu yana iktidarı yürüten bir Adalet ve Kalkınma Partisi var. Dolayısıyla bu süreçte partimize katılmak isteyen, bu mücadeleyi beraber vermek isteyen, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin yaratmış olduğu bu zulmü ortadan kaldırmak isteyen tüm kesimlerle beraber mücadelemizi sürdürmek gibi bir amacımız, çalışmamız var. O nedenle geldiğiniz için teşekkür ederiz.

Sizleri de bu mücadelenin bir neferi, bir parçası olarak görmek bizi mutlu edecek. Burası baba ocağı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak şu anda, iktidarın yürütmüş olduğu bu yanlış siyasete karşı doğru bir politika izliyoruz. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu öncülüğünde kurulan Millet İttifakı, yerel seçimlerde önemli bir siyasi başarı elde etti. Bundan sonraki seçimlerde de el birliği ile hiç kimseyi dışarıda bırakmadan, bütün arkadaşlarımızla beraber bu mücadeleyi vermekte karalıyız. O yüzden sizlerin bugün burada olması, varlığı bizim için çok kıymetli. Türkiye’nin farklı farklı yerlerinden arkadaşlarımız CHP’ye katılıyor.

Daha önce CHP’ye oy vermemiş insanlarımız da bize katılıyor, geçmişte CHP ile beraber olan arkadaşlarımızdan da katılan oluyor. Bu bize mutluluk veriyor. Baba ocağına, Cumhuriyet Halk Partisi’ne katılımınızdan dolayı büyük bir mutluluk duyuyoruz.”