Memleket Partisi’nden borç iddialarına yanıt

Memleket Partisi'nin resmi sosyal medya hesabından, Genel Başkan Muharrem İnce'nin CHP'ye katılmasının ardından, partisinin 30 milyon liralık borcu olduğuna dair medyada yer alan haberlerle ilgili açıklama yaptı.

Partinin resmi sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, söz konusu borç iddiaları kesin bir dille reddedildi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir. Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır."

Memleket Partisi kıt imkanlarla kurulmuş; kurucularının, üyelerinin ve gönüllülerinin bağışlarıyla ayakta duran, kimsenin finanse etmediği tertemiz bir siyasi partidir.



Memleket Partisi’nin kimseye 5 kuruş borcu yoktur. Ortaya atılan iddialar tamamen hayal ürünü ve asılsızdır. — Memleket Partisi (@MemleketimParti) February 6, 2025

Ne olmuştu?

Memleket Partisi'nin çeşitli kalemlerde 30 milyon lira borcu bulunduğu öne sürülmüştü. İddialara göre, İnce'nin CHP'ye katılma süreciyle ilgili olarak Memleket Partisi Parti Meclisi, oybirliğiyle İnce'ye partinin feshedilmesi ve borç ile alacakların CHP’ye devri konusunda tam yetki vermişti.

Alınan bu kararın ardından, bazı CHP’lilerle görüşen Memleket Partisi yöneticilerinin, tüm parti üyelerinin CHP'ye katılmasını talep ettiği öne sürüldü. Ayrıca, fesih kararının ardından, borç ve alacakların CHP’ye devredilmesi gerektiği hatırlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucu Memleket Partisi'nin 30 milyon liralık borcunun çeşitli kalemlerde tespit edildiği öne sürüldü. Bunun üzerine CHP yönetimi, borç devrini kabul etmeyeceklerini açıkladı.