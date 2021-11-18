Memleket Partisi'nden PPK üyelerine suç duyurusu

Memleket Partisi sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, “Merkez Bankası Başkanı ve PPK üyeleri hakkında kanunun kendilerine verdiği görevleri yerine getirmeyerek Türk lirasında değer kaybına ve dolayısıyla milletin ve memleketin fakirleşmesine sebep oldukları için suç duyurusunda bulunacağız. Memleket sahipsiz değildir” ifadeleri kullanıldı.

Genel Başkanımız Muharrem İnce:

“Memleket sahipsiz değildir!” pic.twitter.com/ZTvyLfIfNd — Memleket Partisi (@MemleketimParti) November 18, 2021

Merkez Bankası bugün, faiz kararını açıklamış ve politika faizinide 100 baz puanlık daha indirime gitti. Böylece üç ayda 400 puanlık indirim yapılmış oldu.