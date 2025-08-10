Memleketten ayrılık hüznü: Gurbetçiler dönüş yolunda

Yaz tatilini Türkiye'de geçiren on binlerce gurbetçi, izinlerinin bitişi ile birlikte dönüş yoluna geçti. Sınır kapılarında bekleyen gurbetçiler, hem tatilin keyfini hem de ayrılığın burukluğunu yaşadı.

"Kalbimiz buruk ama mecbur dönüyoruz"

Memleketi Trabzon’dan Almanya’ya dönmek için Kapıkule Sınır Kapısı’nda bekleyen Zeynep Doğan, tatil boyunca memleketin her köşesini gezdiklerini belirterek, "Bol bol anne baba ziyareti yaptık, büyüklerimizi gördük. Yaylalarımıza çıktık, denizlerimize gittik, yöresel yemeklerimizi yedik. İznimiz bitti, artık geri dönüyoruz. Kalbimiz buruk ama seneye tekrar geleceğimiz için şimdiden gün saymaya başladık. İnşallah yolculuğumuz sağ salim geçer" ifadelerini kullandı.

"Oğlum ağladı, gitmek istemedi"

Almanya’ya dönen gurbetçilerden Taner Tabakoğlu ise, "Gelirken bir heyecan oluyor ama giderken garip bir hüzün var. Çocuklar bile gitmek istemiyor. Oğlum beş yaşında, ağladı ‘kalalım’ dedi. Gönlümüz burada ama işimiz, düzenimiz orada. Mecbur dönmek zorundayız" dedi.

"Huzur içinde vakit geçirdik"

İsveç’e dönen gurbetçilerden Koray Küçüksarı ise tatilin çok güzel geçtiğini ifade ederek, "Antalya’dan geliyoruz, ailemizle beraber hoş vakitler geçirdik. Huzur içinde memleketimizi gezdik, dostlarımızla görüştük. Şimdi dönüş zamanı. İnşallah yolumuz açık olur" diye konuştu.