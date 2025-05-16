Memur alımında yeni dönem: Yaş sınırı ve atama kriterleri değişti

Anayasa Mahkemesi'nin 703 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) ilişkin iptal kararının ardından hazırlanan yeni düzenleme ile kamu personel sisteminde önemli değişiklikler içeren torba yasa, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Memurlukta 35 yaş sınırı genişletildi

Yeni yasayla birlikte memur alımında uygulanan 35 yaş sınırı genişletilerek sadece KPSS değil, özel sınavla alım yapan tüm kurumlarda geçerli kriter olacak.

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanını AYM seçecek

Torba yasa kapsamında, Uyuşmazlık Mahkemesi’nin başkanı da artık doğrudan Anayasa Mahkemesi üyelerince seçilecek.

Bakanlıklara "müşavir" atama yetkisi

Yasada dikkat çeken bir diğer yenilik, bakan müşavirliği oldu. Buna göre bakanlar, özel önem taşıyan konularda kendilerine doğrudan bağlı çalışacak müşavirler atayabilecek. Bu müşavirler yalnızca bakanın görev süresi boyunca görevde kalacak ve gerekli görülürse süresi dolmadan da görevden alınabilecekler.

Uzman ve uzman yardımcısı kadrosu

Cumhurbaşkanlığı kararnameleri doğrultusunda, bazı kurumların merkez teşkilatlarına uzman ve uzman yardımcısı ataması yapılabilecek. Bu kurumlar arasında Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK), Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlıkları da yer alıyor.

Üst kurullara siyasi tarafsızlık şartı

Yasayla birlikte, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ile Kamu İhale Kurumu gibi üst kurullarda görev alacak kişiler için de üyelerin, siyasi partilerin yönetim veya denetim organlarında görev yapmamış ya da bu görevlerinden ayrılmış olması şartı getirildi.

Ayrıca 112'yi gereksiz arayanlara 1500 TL, asılsız ihbarlara 15 bin TL'ye kadar il valiliklerinde para cezası kesilebilecek.