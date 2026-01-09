Memur emeklisi maaş farkı yattı mı? 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak?
Memur emeklisi yüzde 18.6 zam almaya hak kazandı. Emekliler enflasyon rakamları öncesinde maaşlarını aldılar. Bu sebeple maaş farkının tarihi sıkça araştırılıyor. Binlerce kişi her gün "Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak" diye soruyor. İşte beklenen tarih...
Memur emeklisi maaş farkını bekliyor. SGK'dan yapılacak açıklama sabırsızlıkla beklenirken tarih konusunda araştırmalar sürüyor. Sürekli gelen soru "4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak" şeklinde...
Memur emeklisi maaş farkı ne zaman yatacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı takvimi henüz duyurmuş değil. 4C emekli maaş farkının ocak ayı ortasında ödenmesi bekleniyor.
