Memur emeklisi maaş farkı yattı mı? 4C emekli maaş farkı ne zaman yatacak, tarih açıklandı mı?

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Memur ve emeklinin gündeminde maaş farkı var... 3 Temmuz'dan bu yana milyonlar takvimin açıklanmasını bekliyor. Hükümetin her açıklaması dikkatle dinlenirken dillerden düşmeyen soru da "Emekli ve memur maaş farkı ne zaman yatacak" oluyor.

Memur emeklisi maaş farkı yattı mı?

Hayır. Bugün 16 Temmuz ve takvimle ilgili bir gelişme yaşanmadı. Beklentiler temmuz ayının son haftasında maaş farklarının hesaplara geçmesi yönünde...

Memur maaş farkı hangi tarihte yatacak?

Memurlar 15 Temmuz'da zamlı maaşlarını aldılar fakat 14 günlük maaş farkı hesaplara geçmedi. Beklentiler maaş farklarının ay sonunda yatırılacağı yönünde...

4A SSK emekli maaş ödeme tarihleri

Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında emekli maaşlarını alıyor.

BAĞKUR (4B) emekli maaş ödeme tarihleri...

Tahsis numarası son rakamı 7,7 ve 9 olanlar ayın 25'inde,

Tahsis numarası son rakamı 1 ve 3 olanlar ayın 26'sınde,

Tahsis numarası son rakamı 4, 6 ve 8 olanlar ayın 27'sinde,

Tahsis numarası son rakamı 0 ve 2 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alıyor.