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Memur maaşları bayram öncesi ödenecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu çalışanlarının Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını açıkladı.

Memur maaşları bayram öncesi ödenecek
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kamu çalışanlarının bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemelerinin 9 Ağustos Cuma günü yapılacağını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı açıklamada, "Kamu çalışanlarımızın bu ay Kurban Bayramı sonrasına denk gelen maaş ödemeleri bayram öncesinde, 9 Ağustos Cuma günü yapılacak. Tüm kamu çalışanlarımıza hayırlı uğurlu olsun. Kurban Bayramımız şimdiden mübarek olsun." ifadelerine yer verdi.

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