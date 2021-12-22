Memur-Sen: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ek zam beklentimizi aktardık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın ile bugün ek zam konusunu görüştü. Memur-Sen'den görüşmeyle ilgili yapılan açıklamada, "Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık." açıklaması yapıldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen genel başkanlarını kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı gerçekleşen görüşmü saat 16.00'da başladı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından yapılan açıklamada, kabulde Bakan Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yer alacağı belirtildi.
Görüşmeden sonra Memur-Sen Konfederasyonu Başkanı Ali Yalçın, twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Memur-Sen Genel Yönetim Kurulumuzla birlikte Sayın Cumhurbaşkanımıza ziyaret gerçekleştirdik. Kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek Zam beklentimizi aktardık."