Memur-Sen ek gösterge görüşmeleri 10 Mayıs'ta yapılacak

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Erzincan İl Divanı’nda yaptığı konuşmada, “Toplu sözleşme masasında aldığımız ek göstergelerin yeniden düzenlenmesi kararımızda 3. toplantıya kadar Memur-Sen tarafı olarak söyleneceklerimizi aktardık. Şimdi teklifi bekliyoruz. Ek göstergesi olmayan kamu görevlilerini de gösterge içerisine almak, kamu görevlilerinin ek gösterge düzenlemesindeki asıl muradı olan emekli maaşı ve ikramiyesine dokunacak adımları atmak için hükümet tarafı bu çalışmayı tarihi bir fırsat olarak kullanmalıdır” ifadelerini kullandı.



Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı Hacı Bayram Tonbul ise sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Memur-Sen olarak hizmet kollarımızla birlikte tüm taleplerimizi kamu işverenine ilettik fakat karşı taraftan henüz bir teklif sunulmadı, kamu işvereninin üçüncü toplantıda masaya teklifle gelmesini bekliyoruz. 2200 ek gösterge ve göstergesi bunun altında olanlar için; en yüksek devlet memuru maaşının yüzde 55'i, emekliliğe esas aylığın bir birleşeni. Bu yüzde 55'lik yansıtma oranının da yüzde 75'e yükseltilmesini istiyoruz” dedi.