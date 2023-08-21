Memur-Sen: Görüşmelerde önemli ilerleme sağlandı

Ali Yalçın, 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın’ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Refah payı isteğimiz, enflasyonist ortamda konformist bir beklenti değil, alım gücümüzü koruyacak güçlü bir enstrümandır.Kamu İşvereni ve hükümetten yarın, aileleriyle birlikte 25 milyon kamu görevlisi ve emeklisini mutlu edecek ve Memur-Sen’e imza attıracak teklifi bekliyoruz.

Her ne kadar oransal zamda uzlaşılacak noktaya gelemediysek de; hem hizmet kolu tekliflerinde hem de genele ilişkin bölümde bazı kritik başlıklarda önemli ilerlemeler sağlamış görünüyoruz.

"Enflasyon farkı zam gibi sunuluyor"

"Bugün görüyoruz ki 6 ay boyunca yaşayacağımız sıkıntılar sonucu alacağımız enflasyon farkı zam gibi sunuluyor. Açıkça söylüyorum, enflasyon farkı kamu işvereninin jesti falan değil toplu sözleşme kazanımımız ve geçmişe dönük alacağımızdır.

Önemli olan masada beklentinin karşılanmasıdır. Beklentimiz ise açık ve nettir. Gerçekçi, piyasa koşullarını dikkate alan, öngörülen enflasyonu ihmal etmeyen, refah payı içeren, kamu görevlilerinin reel alım gücünü yükseltecek yeni bir teklifle gelinmesidir. Bu sebeple yüzdelik zamda iyileştirici bir irade, refah payında ise olumlu bir adım bekliyoruz.