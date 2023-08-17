Memur-Sen, hükümetin ikinci teklifini de beğenmedi

Memur ve memur emeklilerinin maaş ve aylıklarına 2024 ve 2025 yıllarında yapılacak zammın belirleneceği 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşme görüşmelerinde süreç devam ediyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bugün yeni zam tekliflerini şöyle duyurdu: "Kamu işvereni olarak ikinci teklifimiz; 2024 yılı ilk 6 ayı için yüzde 15, ikinci 6 ay için yüzde 10. 2025 yılı ilk 6 ayı için yüzde 6, ikinci 6 ay için 5 yüzde olarak teklifimizi açıklıyorum."

Yeni teklif, önceki tekliften 2 puan daha yüksek.

İktidarın ikinci zam teklifi sonrası konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, masanın çözüm gücüne inandıklarını ifade etti.

Yalçın şunları kaydetti: "Gelen teklife baktığımızda bir önceki tekliften bir önceki tekliften 2 puan yukarı çıkılmış olması tekliflerimizin anlaşılmadığını gösteriyor. Bu açıdan önce hayretlerimi ifade ediyorum. Merkez Bankası’nın 2024 enflasyon hedefi yüzde 33 olarak ortada dururken tekliflerin 23’lü, 25’li rakamlarda geziyor olması anlaşılabilir değil. Masanın kesintisiz işlemesine gerek var. Bu masada refah payı, görmezden gelinmemeli. Refah payı için herhangi masada bir şey söylenmedi. Masayı sonuna kadar iştleteceğiz, biz çözümden yanayız. Bu zeminde konuşulacak pek fazla bir şey yok ama biz çözümden yanayız. Kamu işveren heyetini yeniden değerlendirme yapmaya davet ediyorum. Tekliflerimiz değerlendirilmezse bir sendika ne yapması gerekirse onu yapacağız."