Memur-Sen: Masada memurun itibarını koruma mücadelesi verdik

Milyonlarca memur ve memur emeklisini yakından ilgilendiren 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, tarafların uzlaşamamasıyla sonuçlandı. Zam oranlarına ilişkin nihai kararı artık Kamu Görevlileri Hakem Kurulu verecek. Memur-Sen, sürecin tamamlanmasının ardından bir açıklama yaparak, görüşmelerdeki duruşlarını ve taleplerini yineledi.

'Masada memurun itibarını koruma mücadelesi verdik'

Memur-Sen tarafından yapılan açıklamada, pazarlık sürecinin başlangıcından itibaren uzlaşma için tüm çabaların gösterildiği ancak kamu işvereninin tekliflerinin yetersiz kaldığı belirtildi. Sendika, bu sürecin sadece bir maaş artışı pazarlığı olmadığını vurgulayarak, "Pazarlık sürecini sadece maaş ve ücret iyileştirmesi değil, memurun itibarını koruma, insanca yaşama kavuşma mücadelesi olarak gördük" ifadelerini kullandı. Kamu işvereninin ilk sunduğu "10+6 ve 4+4" teklifinin yetersiz olduğu ve sonrasında revize edilen "11+7" teklifinin de beklentileri karşılamadığı kaydedildi.

Mitingler ve tepkiler etkili oldu

Sendika, 81 ilde yapılan eylemler ve kamu çalışanlarının geniş katılımlı mitinglerinin, kamu işvereninin teklifini revize etmesinde etkili olduğunu belirtti. Hazine ve Maliye Bakanlığı önünde gerçekleştirilen yürüyüşe de dikkat çekilerek, sendikanın mücadelesinin hak, emek ve adalet arayışı üzerine kurulu olduğu vurgulandı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Kamu görevlilerinin ve emeklilerin refah seviyesini artırmak, geçmişteki kayıplarını telafi etmek, ücret adaletini ve maaş dengesini sağlayarak çalışma barışını tesis etmek, zorunlu giderlerin etiketlere günlük yansıdığı enflasyonist ortamda memuru dardan, emekliyi darboğazdan kurtarmak için yürüttüğümüz 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri, 27. günün sonunda maalesef uzlaşmazlıkla sonuçlanmıştır.

Pazarlık sürecini sadece maaş ve ücret iyileştirmesi değil, memurun itibarını koruma, insanca yaşama kavuşma mücadelesi olarak gördük. Yasanın kendinden menkul olumsuzluklarını, sürenin darlığını ve konuların çokluğunu defaatle ifade ederek memnuniyet üretecek teklifin bir an önce gelmesi çağrılarımıza Kamu İşvereni'nin, refah payı ve taban aylığı içermeyen, 10 artı 6 ve 4 artı 4 şeklinde yaptığı yetersiz ve gerçeklerden uzak ilk teklifi reddettik. Başkanlar Kurulumuzca açıklanan eylem takvimi çerçevesinde, 81 ilde yaptığımız basın açıklamaları, bağlı sendikalarımızın münferit eylemleri, Türkiye gündemini belirleyen etkili sosyal medya çalışmalarımız sonrasında Kamu İşvereni'nin teklifine sadece 1000 TL taban aylığı zammı eklemesi üzerine, pazarlık edilebilir bir teklif gelene kadar Türkiye genelinde çadır nöbetlerine başlayacağımızı, iş bırakacağımızı, miting ve yürüyüş düzenleyeceğimizi kamuoyuna ilan ederek maaş çarpıklığını gidermeyen ve beklentileri karşılamayan bu teklifi de yok saydık, kabul etmedik. 18 Ağustos Pazartesi günü Memur-Sen'in öncülüğünde, alın terine sahip çıkan, gelirde adalet ücrette denge isteyen yüz binlerce kamu görevlisinin Türkiye genelinde iş bırakarak birçok kamu hizmetini durdurması, on binlerce kamu görevlisinin, 'Emeğimiz, Ekmeğimiz, Geleceğimiz İçin Eylemdeyiz' mitingimize katılarak hep bir ağızdan 'Hak, emek, adalet' diye haykırması, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yürüyüşümüz sonrasında Kamu İşvereni üçüncü teklifini sadece 2026 yılı için revize ederek 11 artı 7 şeklinde son teklif olarak açıklamıştır. Memur-Sen olarak bu teklifin son teklif olamayacağını, bu rakamlarla çalışma barışı sağlanamayacağını deklare ederek, yeni teklif çağrımızı bir kez daha yineledik. Memur-Sen'in yürüttüğü samimi, şeffaf ve kararlı mücadeleye, emeğin hakkının savunulması noktasında ortaya koyduğu sendikal iradeye, örgütlü gücünün eylemliliğine rağmen memurun sesine kulağını, emeklinin mağduriyetine gözünü kapatan Kamu İşvereni, tüm bu kayıtsızlığını sürdürmüş ve 19 Ağustos tarihinde Toplu Sözleşme görüşmelerinin uzlaşmazlıkla sonuçlanmasına neden olmuştur. Kamu İşvereni'nin uzlaşmaz ve çözümden uzak tutumuyla neden olduğu bu tabloya karşın, emeğin savunuculuğunu ve adalet arayışımızı yasanın dayattığı sınırları zorlayarak sürdüreceğimizi, tüm çözüm mekanizmalarını değerlendireceğimizi, hak arama mücadelemize Toplu Sözleşme süresi ve kapsamıyla sınırlı kalmadan bilfiil devam edeceğimizi tüm kamu görevlilerine saygı ile duyururuz."