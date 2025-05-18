Memur-Sen'den kamu çalışanlarına aile desteği paketi

Memur-Sen Konfederasyonu, 2025’i "Aile Yılı" ilan ederek, kamu görevlilerinin aile yaşamını desteklemeyi amaçlayan 13 maddelik bir teklif paketi hazırladı. Manisa’da düzenlenen toplantıda konuşan Memur-Sen İl Temsilcisi ve Eğitim-Bir-Sen Manisa 1 No'lu Şube Başkanı Ahmet Yasav, mevcut aile ve çocuk yardımlarının yetersiz kaldığını belirterek, bu ödeneklerin artırılmasını talep etti.

"Bu rakamlarla aileler güçlenemez"

Ahmet Yasav, eşi çalışmayan memurlar için verilen 2 bin 300 TL ve çocuk yardımları için ödenen 506 TL ve 253 TL’nin, ailelerin ekonomik yükünü hafifletmekte yetersiz kaldığını belirtti. "Bu rakamlarla aileler güçlenemez. Yardımlar artırılmalı" diyen Yasav, sosyal ve ekonomik desteklerin acilen gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Doğum izni ve süt izni uzatılsın

Kadın memurlar için doğum izninin doğum sonrası 52 haftaya çıkarılmasını öneren Yasav, süt izninin ise ilk yıl 3 saat, ikinci yıl 1,5 saat olarak uygulanmasını istedi. Ayrıca, büyük kamu kampüslerinde kreş hizmeti sunulması ya da çocuk başına aylık destek verilmesi gerektiğini söyledi.

Vergi indirimi ve çalışma süresi düzenlemesi

Kamu çalışanları için gelir vergisinin yüzde 15’e sabitlenmesini talep eden Yasav, evli ve çocuklu memurlara ilave vergi indirimi uygulanmasını istedi. Ayrıca haftalık çalışma süresinin 32 saate, iş gününün ise 4 güne indirilmesi gerektiğini savundu.

3600 ek gösterge ve emeklilik dengesi

Yasav, 1. dereceye yükselen kamu görevlilerine 31 Aralık 2025’e kadar 3600 ek gösterge verilmesi gerektiğini belirtti. Emekli maaşları ile aktif görev maaşları arasındaki farkın kapatılmasının önemine de dikkat çekti.

Gençlere evlilik desteği

Genç kamu çalışanlarına yönelik teşviklerin artırılması gerektiğini ifade eden Yasav, "50 bin TL evlilik yardımı ve 300 bin TL faizsiz evlilik ödeneği verilmesini teklif ediyoruz. Bu desteklerle aile kurumunun güçlendirilmesini hedefliyoruz" dedi.

Ahmet Yasav, "Aile Yılı" kapsamında sundukları önerilerin sadece kamu çalışanları için değil, toplumun geneli için sosyal dengeyi sağlayacak adımlar olduğunu belirtti. Teklif paketinin, çalışanların yaşam kalitesini artırmayı ve aile kurumunu güçlendirmeyi hedeflediğini kaydetti.